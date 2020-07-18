Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik saldırı - Son Dakika

Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik saldırı

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda yaralan 2 polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda yaralan 2 polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

Araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B, O.I. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralı polisleri hastanede ziyaret etti. Hastaneye gelen bazı polislerin de meslektaşları için gözyaşı döktüğü görüldü. Hastanenin önünde yaralı arkadaşlarından haber beklerken fenalaşan bir polis memuru da sedyeye konulup içeri taşındı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00'te Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu, kolundan yaralanan polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce, görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B'nin olayda kullandığı silahla birlikte yakalandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili şüpheli O.I ve K.A'nın 1 silahla yakalandıkları, firari şüpheli R.B'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Olayda kullanılan biri pompalı tüfek olmak üzere 3 silah ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik saldırı - Son Dakika
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