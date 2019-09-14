Bağcılar'da öğrencilere ücretsiz havuz imkanı

Bağcılar'da öğrencilere kapalı yüzme havuzlarını ücretsiz kullanma imkanı sunulduğu belirtildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin, ücretsiz faydalandıkları kapalı yüzme havuzlarında beden eğitimi derslerini yaptığı ve yüzme öğrendiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağcılar Belediyesinin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe mahallelerinde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu ilçe sakinlerinin ikinci adresi olmasının yanı sıra öğrencilere de hizmet veriyor. Okulların açılmasıyla havuzlarda öğrencilere yönelik ücretsiz seanslar da başladı. 6-13 yaş aralığındaki öğrencilerin katılacağı kurslar, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Haziran ayına kadar sürecek eğitimler 15'er öğrenciden oluşan gruplar halinde gerçekleştirilecek. 9 Eylül'de başlayan kayıtlar 20 Eylül'e kadar devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımızın okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için fırsat ve imkanlar sunuyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 6 bin öğrencimize ücretsiz yüzme eğitimi vereceğiz." ifadelerini kullandı.