Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da öğrencilere ücretsiz havuz imkanı
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Bağcılar'da öğrencilere ücretsiz havuz imkanı

1 saat önce

Bağcılar'da öğrencilere kapalı yüzme havuzlarını ücretsiz kullanma imkanı sunulduğu belirtildi.

Bağcılar'da öğrencilere ücretsiz havuz imkanı, System.String[]

Bağcılar'da öğrencilere kapalı yüzme havuzlarını ücretsiz kullanma imkanı sunulduğu belirtildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin, ücretsiz faydalandıkları kapalı yüzme havuzlarında beden eğitimi derslerini yaptığı ve yüzme öğrendiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağcılar Belediyesinin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe mahallelerinde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu ilçe sakinlerinin ikinci adresi olmasının yanı sıra öğrencilere de hizmet veriyor. Okulların açılmasıyla havuzlarda öğrencilere yönelik ücretsiz seanslar da başladı. 6-13 yaş aralığındaki öğrencilerin katılacağı kurslar, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Haziran ayına kadar sürecek eğitimler 15'er öğrenciden oluşan gruplar halinde gerçekleştirilecek. 9 Eylül'de başlayan kayıtlar 20 Eylül'e kadar devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımızın okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için fırsat ve imkanlar sunuyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 6 bin öğrencimize ücretsiz yüzme eğitimi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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