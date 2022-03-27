Bağcılar'da öğrencilerin tasarladığı robotlar İTÜ Robot Olimpiyatları'nda derece aldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nin tasarladığı robotlar, Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatı İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları'nda (İTÜRO) birincilik ve üçüncülük elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İTÜRO'nun 14'üncüsü, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 24-25-26 Mart tarihlerinde üniversitenin Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Bağcılar Belediyesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler de katıldı. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Robotik Kulübü'nden Mehmet Fırat, Muhammed Burak Özcan ve Efe Tolga Keskin'in tasarladığı Roboenderun1, Roboenderun2 ile Roboenderun3 isimli robotlar "inşaat" kategorisinde rakipleriyle yarıştı.

Robotik alanında çalışan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren, teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulayan yarışmada, Bağcılar'ı temsil eden robotlar derece aldı. Roboenderun1 isimli robot birincilik alarak şampiyon olurken, Roboenderun3 isimli robot ise üçüncülük kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin bu alandaki çalışmalarına önem veriyoruz. Üniversiteler düzeyinde gerçekleşen en büyük robot organizasyonu İTÜRO'da elde ettiğimiz başarı bizi çok mutlu etti. Bu çocuklarımızın ileride büyük projelere imza atacaklarını ve kendilerini geliştirip milletine faydalı bireyler haline geleceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.