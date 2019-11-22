Bağcılar'da Öğretmenler Günü'ne özel 'onur yemeği' düzenlendi

BU YIL göreve başlayan aday öğretmenlere Bahçelievler Belediyesi tarafından onur yemeği verildi. Yemeğe aday öğretmenlerin yanı sıra Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onur yemeği verildi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aday öğretmenler onuruna verilen yemeğe öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Göreve başladıktan sonra öğretmenler, ilk öğretmenler günlerinin Bağcılar Belediyesi tarafından böylesine bir etkinlikle kutlanmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Yemeğe sözleşmeli aday öğretmenlerin yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

"GENÇLER SİZLERİ ÖRNEK ALIYOR"

Yemekte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğretmenlerin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Öğrencilerin öğretmenlerini örnek aldığını belirten Başkan Çağırıcı, "Benim gözümde öğretmen toplumun önderidir. Gençlerin sizin hareketlerinizi örnek alacağını unutmayın. Bunun yanında Bağcılarımızın daha güzel seviyeye ulaşmasında çok değerli emeklerinizin olacağına inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak eğitimi birinci önceliklerimiz arasına yer aldık. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AHLAKLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK"

Yemeğe katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, öğretmenlerin toplumun yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Amaçlarının ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu da belirten Levent Yazıcı, "Bizler öğretmenler olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirme stratejisiyle çalışıyoruz. Bizler tutum ve davranışlarımızla, bakışlarımızdaki ifadeyle onlara kendilerinin ne kadar değerli olduklarını hissettirmezsek onları hakkıyla yetiştirmemiz mümkün olmayacak. Bizler hem bugünün hem geleceğin beceriyle donanmış ve bu becerileri insanların faydasına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ama mutlaka ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle çalışma durumundayız. Bizim mesleğimiz sadece gelir elde etme sadece hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir işin çok ötesindedir" ifadelerini kullandı.