Bağcılar'da okulların birçoğu yenilendi ve sağlamlaştırıldı

Deprem konusuna da değinen Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin, "Bağcılar genelinde okulların birçoğu yenilendi ve sağlamlaştırıldı. O konuda endişemiz yok" dedi.

Bağcılar'da sorunlarının çözüme kavuşturularak daha iyi yaşanılabilir bir ilçe olması amacıyla kurulan Bağcılar Kent Konseyi, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde toplandı. Toplantıda "Eğitimin dünü, bugünü, yarını; Bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler" konuşuldu.

Etkinlikte yapılan sunumlarda "Eğitim anlayışımız, eğitim kurumlarına bakış açımız", "Eğitimcilerle münasebetlerimiz", "Eğitim kurumlarımızı ve yöneticilerimizi ne kadar tanıyoruz?", "Meslek erbabı velilerin eğitim kurumlarına katkı sağlaması", "Eğitim kurumlarına olan saygı ve ilginin yeniden kazanılması" konularına değinildi. İlçeyi yönetenlerin yanında eğitimci, öğrenci ve velilerin de katıldığı programda söz alan davetliler, görüş ve fikirlerini dile getirdi.

Öğretmen ve idarecilerimizi tenkit ve tehdit etmek yerine tebrik ve teşekkür edelim

Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin, gündeme ilişkin yaptığı konuşmada depreme vurgu yaparak şunları söyledi: "Deprem çok önemli bir olay. Herkes tedbirini almalı. Öncelikle bize düşen görev binalarımızı sağlam yapmaktır. Böyle olunca fazla sıkıntı yaşamayız. Bağcılar genelinde okulların birçoğu yenilendi ve sağlamlaştırıldı. O konuda endişemiz yok. Yine de Allah felaketlerden muhafaza etsin."

Program sonunda eğitimcilere ve velilere şu uyarılarda bulunuldu: "Öğretmen ve idarecilerimizi tenkit ve tehdit etmek yerine tebrik ve teşekkür edelim. Çocuklarımıza da bunu öğretilim. Öğrencilerimizi aşırı koruma adına onların geleceğini heba etmeyelim. Yanlış ve ferdi davranışlarımızla çocuklarımızı eğitimden ve eğiticilerden soğutmayalım. Çocuklarımıza eğitim kurumlarının ülkemizin, milletimizin, ailemizin olmazsa olmazı olduğunu öğretilim."