Bağcılar'da öldürülen kardeşlerin ağabeyi: "Kardeşlerimi hem dolandırdı, hem öldürdü" - Son Dakika

Bağcılar'da öldürülen kardeşlerin ağabeyi: "Kardeşlerimi hem dolandırdı, hem öldürdü"

İSTANBUL - Bağcılar'da dün öğle saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişi tarafından kafalarına çekiçle vurularak öldürülen iki kardeşin canazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde dün yaşanan olayda Habib G. isimli zanlı, önceden ortak olmak için anlaştığı komşuları Osman ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri iş yerine çağırarak kafalarına çekiçle vurarak öldürdü. Ardından kafalarına poşet geçiren, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra halıya saran cani bu sırada iş yerine gelen aynı binada başka bir iş yeri sahibi Hakan Çevik isimli şahsı da önce çekiçle kafasına vurarak yaraladı sonrasında ise göğsünden silahla vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Hakan Çevik'in tedavisi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede devam ederken öldürülen iki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

"Bu şahıs hem kardeşlerimi dolandırdı hem de öldürdü"

Kardeşlerinin cenazelerini teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu'na gelen kardeşlerin ağabeyi Şevket Sarıtemur cinayeti işleyen Habib Göktaş'ın hem kardeşlerini dolandırdığını hem de öldürdüğünü belirterek "Habib Göktaş benim kardeşime ortaklık teklif etti. Kardeşimden 250 bin TL para almış ortaklık bozulunca da kardeşime tuzak kuruyor ve çağırıyor. İçeriye girer girmez kafasına çekiçle vuruyor öldürüyor. Delil bırakmamak için diğer kardeşimi arıyor. O da içeriye giriyor ve onu da öldürerek halıya sarıyor iki kardeşimi de. Daha sonra Hakan Çevik isimli bir arkadaş oraya giriyor onunda kafasına çekiçle vuruyor ve göğsünden silahla vurarak yaralıyor onunda durumu ağır şu anda. Bu adam benim kardeşlerimi dolandırdı aslında sadece benim kardeşlerimi değil piyasada bir çok kişiyi dolandırmış. Bu vatandaş herkese borçluymuş" diye konuştu.