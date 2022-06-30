Bağcılarda Suriyeli genci öldüren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar'da öldürülen Suriyeli gencin katil zanlısı yakalandı

Cinayet zanlıları Suriyeli genci öldürdükten sonra silahı boş bir arazide toprağa gömdükleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 3 kişi tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürülen Suriye uyruklu 22 yaşındaki Sherifi El-Ahmed'in katil zanlılarından biri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bağcılar'da 6 Haziran tarihinde sabaha karşı 06.00 sıralarında Suriyeli 3 işçinin yaşadığı 5 katlı bir apartmanın önüne gelen silahlı 3 kişi, bağırarak içeridekileri dışarıya çağırmış, Demirkapı Mahallesi'ndeki binanın bodrum katında yaşayan ve evden çıkan 22 yaşındaki Sherifi El-Ahmed, saldırganlar tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürülmüştü. O tarihte işlenen cinayetin ardından geniş çaplı inceleme başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisi, kimliklerini tespit ettiği M.B.Ö., Y.A. ve A.Y. adlı zanlıların yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam etmişti.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, 22 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalarda faillerden Y.A.'nın aynı ilçedeki Fatih Mahallesi'nde yaşadığı belirlendi. Yaşı 18'den küçük olduğu saptanan zanlı önceki gün evinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Y.A., olayda kullandıkları suç aleti tabancanın ise Göztepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide gömülü olduğunu itiraf etti. Toprağa gömülen tabaca kazılarak çıkarıldı. Yakalanan Y.A. hakkında "Kasten Öldürme" suçundan adli işlem yapılırken, katil zanlısı polisteki ifade işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer iki firari failin yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Cinayetin geçmişi, Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde 6 Haziran'da Suriye uyruklu 3 işçinin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen silahlı 3 saldırgan, evin camlarına ve kapılarına vurarak küfretti. Suriyeli işçiler Sherifi El Ahmed, Mohammad E.A., Yusuf N. ve Mohammad E.A.'nın dışarı çıkmasını isteyen kişiler, bir süre bekledikten sonra binanın önünden ayrıldı.

Olay yerine sabaha karşı saat 05.50'de tekrar geri gelen silahlı saldırganlar, yine camlara vurarak küfür ve hakaret etmeye başladı. Bağırış seslerini duyan evin bodrum katındaki 22 yaşındaki Sherifi El-Ahmed dışarı çıktı. Saldırganlardan biri elindeki tabanca ile Suriye kökenli Sherifi El-Ahmed adlı sığınmacıya ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan El-Ahmed kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sherifi El-Ahmed'i en yakın hastaneye götürdü. El-Ahmed, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettirdi.