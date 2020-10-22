Bağcılar'da online "İkna Teknikleri" semineri - Son Dakika

Bağcılar'da online "İkna Teknikleri" semineri

22.10.2020 10:44
Bağcılar'da online

Bağcılar Belediyesi sivil toplum inisiyatifi olan Gönül Bağı'nca online olarak düzenlenen seminerde gençlere "İkna Teknikleri" eğitimi verildi.

Bağcılar Belediyesi sivil toplum inisiyatifi olan Gönül Bağı'nca online olarak düzenlenen seminerde gençlere "İkna Teknikleri" eğitimi verildi.

"Gönüllü ol öncü ol" sloganıyla 2015 yılında Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gönül Bağı Projesi, pandemi döneminde etkinliklerine internet üzerinden devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesapları üzerinden online gerçekleşen "İkna Teknikleri" seminerinde eğitmen Sinan Öztürk, gençlerle bir araya geldi.

İknanın tanımını yaparak programa başlayan Öztürk, sırayla "İkna Süreçleri", "İkna Sebepleri", "İkna Bileşenleri", "Profesyonelce İkna Metodları" başlıkları altında sunumlar yaptı. Toplumsal etkileme biçimi olan iknanın bir eğitim dalı olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Dünyada kişisel eğitim dediğimiz yüzlerce binlerce eğitim dalı var. Bu eğitimlerin hizmet ettiği amaç aslında insanları ikna etmeye hücresel destek sağlamak. Yani bütün eğitimlerin amacı vatandaşa 'evet' dedirtmek. Amiral gemimiz ikna etmek" dedi.

Hayatta böyle savaşlar var

Öztürk, iknanın önemini verdiği renkli örneklerle şöyle anlattı: "Ben şarkıcıyım, yazılımcıyım, memurum ikna etmekle işim olmaz diyenler olacaktır. Ama mutlaka bir yerde birilerini ikna etmek zorunda kalacaksınız. Patronunuzla maaş pazarlığı yaparken onu ikna etmeniz gerekecek. Evlilik teklifinde 'Evet' sözünü duymak istiyorsanız partnerinizi ikna etmelisiniz. Eşiniz pahalı bir ürün alacağı zaman almaması için onu da ikna etmeniz lazım. Hayatta böyle savaşlar var. İkna çok tehlikeli bir silah. Bu silahla gezerseniz bütün işlerinizi rahatlıkla çözersiniz."

Keyifli geçen seminerde Öztürk, kendisine yöneltilen özel soruları da cevaplandırdı. - İSTANBUL

Bağcılar'da online İkna Teknikleri semineri

Bağcılar Belediyesi, Sosyal Medya, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da online 'İkna Teknikleri' semineri - Son Dakika

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