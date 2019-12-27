Bağcılar'da operasyon yapılan evden cephanelik çıktı - Son Dakika

BAĞCILAR'da bulunan bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşan polis adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde 15 ruhsatsız silah ve 365 mermi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kişinin çevredekileri tehdit ettiği ve evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin evini ve işyerini belirledi. Polis ekipleri, 20 Aralık günü şüpheli Seydi P.(50)'nin evine ve işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 365 mermi ele geçirilirken, Seydi P., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli Seydi P.'ye kabahatler kanununa muhalefet suçundan 5 bin 536 lira para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.