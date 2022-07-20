Bağcılar'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Bağcılar'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

20.07.2022 14:38
Bağcılar'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar'da önceki günden bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

İstanbul Bağcılar'da önceki günden bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir ağaçlık alanda kadın cesedi gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Pınar Damar'a ait olduğu belirlendi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp izine rastlanmazken, Damar'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Ailesi tarafından dün sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulunan Pınar Damar'ın 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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