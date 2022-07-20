Ailesi tarafından dün sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulunan Pınar Damar'ın 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp izine rastlanmazken, Damar'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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