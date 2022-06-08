BAĞCILAR'DA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANARAK GİRDİĞİ EVDEN İKİ TELEFON ÇALDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANARAK GİRDİĞİ EVDEN İKİ TELEFON ÇALDI

08.06.2022 09:42
BAĞCILAR'DA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANARAK GİRDİĞİ EVDEN İKİ TELEFON ÇALDI

BAĞCILAR'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı.

BAĞCILAR'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Haziran günü saat 06.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü. Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi. 2 dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANARAK GİRDİĞİ EVDEN İKİ TELEFON ÇALDI - Son Dakika

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