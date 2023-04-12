Yolun ortasında yürüdü! İşte Bağcılar'da trafiği durma noktasına getiren kadının görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi

Yolun ortasında yürüdü! İşte Bağcılar'da trafiği durma noktasına getiren kadının görüntüleri

12.04.2023 14:50

Bağcılar'da bir kadın, arkasından gelmekte olan otobüse aldırmadan yolun ortasında yürüdü. Trafiği felç eden kadın, otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam ederken, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İstanbul'da geçtiğimiz akşam ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın otobüsün önüne geçip dakikalarca yürüdü. Trafik bir süre bu olaydan dolayı felç oldu.

TRAFİĞİ RESMEN FELÇ ETTİ

Önceki gün saat 22.30 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol ortasında yürüyen bir kadın, arkasından gelen halk otobüsüne aldırış etmeden yoluna devam etti. Otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam eden kadın, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Bağcılar'da bir kadın yol ortasında yürüyerek trafiği felç etti
Bağcılar'da bir kadın yol ortasında yürüyerek trafiği felç etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
'Yürü be İstanbul' yarışması İstanbullulara yürüdükçe ödül kazandıracak 'Yürü be İstanbul' yarışması İstanbullulara yürüdükçe ödül kazandıracak Tadımlık hurma tarih oldu: Tanesi 10 TL Tadımlık hurma tarih oldu: Tanesi 10 TL Pegasus'tan Yunanistan'a iki yeni hat Pegasus'tan Yunanistan'a iki yeni hat

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun ortasında yürüdü! İşte Bağcılar'da trafiği durma noktasına getiren kadının görüntüleri - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı
15:01 Trabzon'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile prensipte anlaşıldı
14:55 Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor
14:49 Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
14:52 Miçotakis'in hedefi yine Türkiye! Gerilimi tırmandıran açıklamalar yaparak AB'den para istesi
14:46 Miçotakis'ten tansiyonu artıracak sözler! Yine Türkiye'yi hedef alıp AB'den para yardımı istedi
11:42 ABD'de 5 kişinin can verdiği banka saldırısı polis kamerasında! Böyle etkisiz hale getirildi
14:38 Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
14:33 Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi
14:32 Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 15:26:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yolun ortasında yürüdü! İşte Bağcılar'da trafiği durma noktasına getiren kadının görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement