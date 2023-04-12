İstanbul'da geçtiğimiz akşam ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın otobüsün önüne geçip dakikalarca yürüdü. Trafik bir süre bu olaydan dolayı felç oldu.
Önceki gün saat 22.30 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol ortasında yürüyen bir kadın, arkasından gelen halk otobüsüne aldırış etmeden yoluna devam etti. Otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam eden kadın, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Yolun ortasında yürüdü! İşte Bağcılar'da trafiği durma noktasına getiren kadının görüntüleri - Son Dakika