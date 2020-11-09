Bağcılar'da otomobil dereye uçtu - Son Dakika

BAĞCILAR'da otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ferhat Atılgan, Şirinevler istikametine gittiği sırada kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışık yanan araçların yola çıkmasıyla araç hakimiyetini kaybeden Atılgan'ın kullandığı araç, önce yol kenarındaki refüje vurdu daha sonra Tavukçu deresine uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Ferhat Atılgan yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Atılgan'ı araç içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik oluştu. Yoldan geçen vatandaşların ve araçlarından inerek cep telefonlarıyla dereye düşen aracı çekmek isteyen sürücüler dikkat çekti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.