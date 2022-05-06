Bağcılar'da otomobil içinde cinayet: Alacak verecek meselesi 20 yaşındaki gencin canına mal oldu - Son Dakika
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Bağcılar'da otomobil içinde cinayet: Alacak verecek meselesi 20 yaşındaki gencin canına mal oldu

06.05.2022 15:56

Bağcılar'da Baran Aslan adlı gencin cansız bedeni bir otomobilde bulundu. Gencin alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü anlaşılırken, oğlunun önümüzdeki günlerde askere gideceğini anlatan gözü yaşlı babası, failleri tanımadıklarını söyledi.

Baran Aslan (20) ile 3 kişi arasında çarşamba günü alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra Aslan 3 kardeşiyle birlikte evinin önündeki otomobile bindi. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 kişi, Aslan'ın yolunu kesti. Aslan ile aralarında tekrar tartışma çıktı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç aracının içinde öldürüldü

ASLAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

3 kişiden biri silahıyla Baran Aslan'ı vurdu. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın 3 gün sonra Denizli'de vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacağı öğrenildi. Aslan'ın cenaze namazı Üstad Bediüzzaman Saidnursi Camii'nde kılındı. Annesi Baran Aslan için ağıt yakarken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından, Baran Aslan'ın cenazesi defnedilmek üzere Çorlu'ya götürüldü.

DİREKSİYON BAŞINDA İNSAN VURULMAZ

Baba Nurettin Aslan, "Denizli'de askerlik yapacaktı. Olay gününde ben memleketteydim. Kızım aradı, 'Baba çabuk gel, abimi vurdular' dedi. Sabah 08.00 sıralarında İstanbul'a geldik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Olayın araştırılmasını talep etsek doğru olur mu bilmiyorum. Tuzak kurup arkadan vurmuşlar. Direksiyon başında insan vurulmaz" dedi.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç aracının içinde öldürüldü

TARTIŞMA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Baran Aslan'ın öldürülmeden önceki gün otomobil içindeki tartışması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki 3 kişinin Aslan ile tartışmasının ardından olaya sonradan dahil olan bir kişi tartışmayı sonlandırıyor. Aslan, otomobiline binerek uzaklaşıyor. Polisin, saldırganları yakalamak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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Baran Aslan, Otomobil, Denizli, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da otomobil içinde cinayet: Alacak verecek meselesi 20 yaşındaki gencin canına mal oldu - Son Dakika


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