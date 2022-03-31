Bağcılar'da otomobildeki yangın diğer otomobile sıçramasın diye seferber oldular - Son Dakika

BAĞCILAR'da park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobilin yanında bulunan başka bir otomobilin yanmaması için tüm mahalle sakinleri seferber oldu. İtilerek bir otomobil yanmaktan kurtarılırken diğer otomobil küle döndü.

Çınar Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce itfaiye ekipleri haber verdi ardından yanan otomobil yanında bulunan otomobili kurtarmaya çalıştı. Toplanan mahalleli diğer otomobili iterek yanmaktan kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DİĞER ARACI CANLA BAŞLA ÇEKTİK"

Yanan otomobilin sahibi Ergün Aydın, "Çocuklar geldi 'Amca araban yanıyor' diye. Geldik baktık alev almış. İtfaiye ekiplerini çağırdık geldiler. Burada bir araç daha vardı komşunun onu da biz mahalle sakinleri geri çektik el yardımıyla. Sonra itfaiye söndürdü. Kimin yaktığını görmedik bir kasıt aramıyoruz. Araç tamamen pert oldu. Diğer aracı canla başla çektik o yanmadı kurtardık." dedi. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.