Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada

04.04.2022 16:13

BAĞCILAR'da seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerine uzanıp yolculuk yapan bir kişinin o anları cep telefonuyla kaydedildi.

BAĞCILAR'da seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerine uzanıp yolculuk yapan bir kişinin o anları cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden kişinin tehlikeli yolculuğunun sebebi öğrenilemedi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Esenler istikametinde giden 34 UTL 42 plakalı otomobilin bagaj kapağı üzerinde uzanarak yolculuk yapan bir kişi, arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüyü çeken sürücü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuğuna devam eden kişinin neden otomobilin o kısmında yolculuk yaptığı anlaşılamadı.


Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada
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Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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