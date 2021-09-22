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Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı - Son Dakika

Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı

22.09.2021 09:41
Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı, System.String[]

BAĞCILAR'da, iki caddenin kesiştiği noktada bir otomobil hafif ticari araca çarptı.

BAĞCILAR'da, iki caddenin kesiştiği noktada bir otomobil hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 08.50 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki caddenin kesiştiği noktada 34 YM 6099 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yandan darbe alan hafif ticari araç yan yattı. Hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BURADA ÇOK FAZLA TERS YÖN İHLALİ YAPIYORLAR"

Kazanın görgü tanıklarından esnaf Ozan Aydın, "Siyah araç yavaşça seyir halindeyken dörtyolda genç bir arkadaş ters yön olmasına rağmen çok hızlı geçiyordu. Siyah araç, beyaz araca vurdu. Burada çok fazla ters yön ihlali yapıyorlar. Siyah araç hızlı değildi ama anladığım kadarıyla polis ekipleri siyah aracı suçlu buldu. Burasının ters yön olduğuna dikkat etmediler herhalde. Buralarda bu tarz kazalar genelde oluyor. Zaten kaza olduğunda da yanılmıyorsam çocuk 'ters yöne girdim hakkınızı helal edin' gibi şeyler söylüyordu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kavşağa doğru ilerleyen otomobil önüne bir anda ters yönden gelen hafif ticari araç çıkıyor. Otomobilin hafif ticari araca yan taraftan çarpmasının ardından hafif ticari araç yan yatıyor.


Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı
Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı
Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı
Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı
Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı
Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı

Bağlar Mahallesi, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç böyle yan yattı - Son Dakika
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