Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

08.06.2022 01:19
Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde seyir halindeki 34 DVY 881 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Erkek olduğu öğrenilen yaya çarpmanın etkisiyle savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Acil servis ekipleri, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyet ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme görevlileri de çalışma yaptı.

Hayatını kaybeden yayanın cenazesi morga kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Basın Ekspres Yolu, Başakşehir, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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