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Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı

6 saat önce

Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı Otopark kavgasına giren kadın, komşusunu silahla yaraladıİSTANBUL - Bağcılar'da bir kadın kocasıyla otopark kavgası yapan komşusunu silahla iki el ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı

Otopark kavgasına giren kadın, komşusunu silahla yaraladı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir kadın kocasıyla otopark kavgası yapan komşusunu silahla iki el ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bağcılar 1004 Sokakta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitenin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Şeref A. iki gün önce otoparkta H.T.'nin kocasıyla park yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında ayrılan taraflar, iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartıştı. Yaşanan sözlü tartışma sırasında H.T. yanındaki silahı çekerek kocasıyla tartışan Şeref A.'ya iki el ateş ederek yaraladı. Şeref A. kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Şeref A. Ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı

Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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