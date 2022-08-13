Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

13.08.2022 09:37
Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. yönetiminde seyir halindeki 55 ACR 481 panelvan araç, ara sokaktan gelen D.A. yönetimindeki 34 LMN 083 plakalı servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü çimenliğe savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı, 3 kişi ise şok geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ile şok geçiren 3 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen araçlar kurtarıcı araçlarla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Yıldırım Deniz, "Servis karşı sokaktan çıktı, diğer araç da caddeden gelirken bir şekilde vurmuşlar. Yani muhtemelen ikisi de süratliydi. Yaralılar var hastaneye götürüldü ama durumları ağır olan yok. saat 07.30 sıralarında oluyor. Kaza burada sık sık oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağlar Mahallesi, Bağcılar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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