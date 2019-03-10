Bağcılar'da Park Halindeki 2 Araç Kurşunlandı
16 dakika önce
Bağcılar'da park halindeki bir minibüs ile hafif ticari araç kurşunlandı.
Bağcılar
'da park halindeki bir minibüs ile hafif ticari araç kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde park halindeki minibüs ile hafif ticari bir araç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı, araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçlar üzerinde inceleme yaptı. Polis
, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:38 Kaynak: AA
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