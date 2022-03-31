Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

31.03.2022 15:38

Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü Bağcılar'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Bağcılar'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 781. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil kısa sürede alevler içinde kalırken, vatandaşlar yangından park halindeki diğer otomobili iterek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangını gören mahalledeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında araç ise kullanılamaz hale geldi. Panik anları ve otomobilin alev alev yandığı anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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