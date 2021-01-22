- Bağcılar'da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü - Son Dakika

- Bağcılar'da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, öğle saatlerinde Bağcılar Meydanı'nda bulunan minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada minibüs kısa surede alev topuna döndü. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüs kısa sürede söndürüldü. Bu sırada minibüste kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yangının çıktığı alana kimseyi yaklaştırmadı. Minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.