BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI
42 dakika önce
BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI (2) (olay yeri aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL - BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI (2) (olay yeri aktüel)
(Tür: İstanbul
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