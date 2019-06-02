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BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI

42 dakika önce

BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI (2) (olay yeri aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI (2) (olay yeri aktüel)
(Tür: İstanbul)
BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI 2 ÖLÜ, 7 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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