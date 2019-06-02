Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
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Bağcılar'da park kavgası: 2 ölü 7 yaralı

1 saat önce

BAĞCILAR'da 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da park kavgası: 2 ölü 7 yaralı, System.String[]
BAĞCILAR'da 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Restoranın önüne aracını park etmek isteyen kişi ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya aracını park etmek isteyen kişinin yakınları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü. İşyerinin camları kırıldı, taş ve sopalar da kullanıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi.  Silahla ateş açılması sonucu aracını park etmek isteyen kişinin yakınlarından olduğu belirtilen Mustafa Y. ve  Mehmet B. hayatını kaybetti. Olayda 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Dehşet verici anlar çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Görüntüyü çeken kişilerin korku dolu anlarda polis ve sağlık ekiplerini aradığı duyuluyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:34 Kaynak: DHA
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