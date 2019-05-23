Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Parktaki Çay Bahçesine Bombalı Saldırı Düzenleyen Terörist Yakalandı

Bağcılar'da Parktaki Çay Bahçesine Bombalı Saldırı Düzenleyen Terörist Yakalandı

3 saat önce

Bağcılar'da parktaki çay bahçesine bombalı saldırı düzenleyen terörist yakalandıİSTANBUL - İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, Bağcılar'da bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcıyla saldıran teröristin de aralarında olduğu örgüt üyesi 7 kişi yakalandı.

Bağcılar'da parktaki çay bahçesine bombalı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, Bağcılar'da bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcıyla saldıran teröristin de aralarında olduğu örgüt üyesi 7 kişi yakalandı. EYP'de parmak izi bulunan PKK'lı ve diğer örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, örgütün dağ kadrosunda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla yurda geri döndüğü tespit edilen bazı PKK'lıları takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler, Bağcılar'da bir park içerisinde bulunan işletme binasına el yapımı patlayıcıyla saldıran teröristin de aralarında olduğu 7 örgüt üyesini yakalamak için bu sabah 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 PKK'lı Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, bu kişilerin barındığı adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 33 fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Yakalanan 7 PKK'lının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bağcılar'da Parktaki Çay Bahçesine Bombalı Saldırı Düzenleyen Terörist Yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 02:20 Kaynak: İHA
İstanbul, PKK, Bağcılar, 3. Sayfa
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