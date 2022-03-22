Bağcılar'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de sadaka kutusunu çaldı - Son Dakika
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Bağcılar'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de sadaka kutusunu çaldı

22.03.2022 09:15
Bağcılar'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de sadaka kutusunu çaldı

BAĞCILAR'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de tezgahtaki sadaka kutusunu çaldı.

BAĞCILAR'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de tezgahtaki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 20 Mart saat 23.30 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki pastanede meydana geldi. Kapısını zorlayarak açtığı pastaneye giren kişi tezgahın arkasına geçerek kasadaki paraları cebine koydu. Daha sonra tezgahın ön tarafına geçen hırsız sadaka kutusunu da alarak pastaneden çıktı. Sabah dükkana gelen esnaf kasanın açık olduğunu görüp güvenlik kamerası kayıtların kontrol edince hırsızlık olayı ortaya çıktı. İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri parmak izlerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını alarak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


Bağcılar'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de sadaka kutusunu çaldı
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Küçükçekmece'de terazi hırsızı kamerada Küçükçekmece'de terazi hırsızı kamerada

Hırsızlık, Bağcılar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de sadaka kutusunu çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da pastaneye giren hırsız hem kasadaki paraları hem de sadaka kutusunu çaldı - Son Dakika
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