Bağcılar'da pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı - Son Dakika

Bağcılar'da pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı

6 saat önce

Bağcılar'da koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarının giriş çıkışları Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde yapılıyor.

Bağcılar'da pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı, System.String[]

Bağcılar'da koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarının giriş çıkışları Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde yapılıyor. Vatandaşlar ateşleri ölçülüp ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra pazar alanına alınıyor. Zabıta ve polis ekipleri de gün boyunca pazarda dolaşıp güvenliği sağlıyor.

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla pazar yerlerine yönelik İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgenin ilçede tam anlamıyla uygulandığını duyurdu.

Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi, ilçe genelindeki mahalle ve semt pazarlarında uyguladığı tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarlarda giriş çıkış noktaları oluşturuldu. Demir bariyer ve araç gereçlerle kontrolsüz giriş çıkışlar engelleniyor. Pazara gelenlerle alışveriş yapıp gidenlerin karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş ve çıkış için ayrı koridorlar oluşturuldu. Koridorlarda bekleyenler arasında en az 2 metre sosyal mesafe bırakılacak şekilde düzenlemeler yapıldı. Zabıta ekipleri de pazara gelen herkesin ateşini ölçüp eline dezenfektan sıktıktan sonra içeri alıyor.

KEYFİ OLARAK KİMSE PAZAR YERLERİNİ DOLDURMASIN

65 yaş üstü ve çocukların alınmadığı pazar alanında zabıta ve polis ekipleri gün boyunca dolaşarak güvenliği sağlıyor. Sergi, tezgah ve tahtalar arasında en az 3 metre olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. Alışveriş sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için içeride sürekli aynı sayıda vatandaşların bulanması sağlanıyor. Öte yandan ihtiyacı olan esnafa maske ve eldiven dağıtımı da yapılıyor.

Vatandaşların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Uygulamalarımızdan hem hemşerilerimiz hem esnafımız çok memnun. Tedbirlerimizi aldık ve şu an herkes gönül rahatlığı içinde ve tereddütsüz bir şekilde alışverişlerini yapabilirler. Ancak şuna çok dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacı olanlar pazara gitsinler ve kısa burada fazla da kalmasınlar. Keyfi olarak kimse pazar yerlerini doldurmasın. Bu durum herkesin sağlığı açısından çok tehlikeli. Bu zor günlerde birbirimize destek olalım" dedi.

Zabıta ekipleri vatandaşların uyması gereken kurallarla ilgili olarak kısa aralıklara anonslar yapıyor.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:56 Kaynak: DHA

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