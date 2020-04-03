Bağcılar'da pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince denetleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince denetleniyor - Son Dakika

Bağcılar'da pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince denetleniyor

6 saat önce

Bağcılar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında, semt pazarlarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince denetleniyor.

Bağcılar'da pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince denetleniyor, System.String[]

Bağcılar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında, semt pazarlarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince denetleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla pazar yerlerine yönelik İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgenin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Bağcılar Belediyesinin, ilçe genelindeki mahalle ve semt pazarlarında uyguladığı tedbirleri üst seviyeye çıkardığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarlarda giriş-çıkış noktaları oluşturuldu. Demir bariyer ve araç gereçlerle kontrolsüz giriş çıkışlar engelleniyor. Pazara gelenlerle alışveriş yapıp gidenlerin karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş ve çıkış için ayrı koridorlar oluşturuldu. Koridorlarda bekleyenler arasında en az 2 metre sosyal mesafe bırakılacak şekilde düzenlemeler yapıldı. Zabıta ekipleri de pazara gelen herkesin ateşini ölçüp eline dezenfektan sıktıktan sonra içeri alıyor."

Açıklamada, 65 yaş üstü ve çocukların alınmadığı pazar alanında zabıta ve polis ekiplerinin gün boyunca dolaşarak güvenliği sağladığı aktarılarak, "Sergi, tezgah ve tahtalar arasında en az 3 metre olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. Alışveriş sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için içeride sürekli aynı sayıda vatandaşların bulunması sağlanıyor. Öte yandan, ihtiyacı olan esnafa maske ve eldiven dağıtımı da yapılıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise vatandaşların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Uygulamalarımızdan hem hemşehrilerimiz hem esnafımız çok memnun. Tedbirlerimizi aldık ve şu an herkes gönül rahatlığı içinde ve tereddütsüz bir şekilde alışverişlerini yapabilirler. Ancak şuna çok dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacı olanlar pazara gitsinler ve burada fazla da kalmasınlar. Keyfi olarak kimse pazar yerlerini doldurmasın. Bu durum herkesin sağlığı açısından çok tehlikeli. Bu zor günlerde birbirimize destek olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:00 Kaynak: AA

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