Bağcılar'da Peygamber Efendimizin hicretini anlatan 'Tay' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Peygamber Efendimizin hicretini anlatan 'Tay' filminin gösterimi yapıldı

14.10.2022 09:18

Bağcılar'da Peygamber Efendimizin hicretini anlatan 'Tay' filminin gösterimi yapıldı TAY filmiyle çocuklara Peygamber sevgisi aşılanıyor Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir "Çocukları çok seven bir Peygamberin çocuklar tarafından sevilmesine vesile olan bir film" Peygamber Efendimizin hayatındaki...

Bağcılar'da Peygamber Efendimizin hicretini anlatan 'Tay' filminin gösterimi yapıldı

TAY filmiyle çocuklara Peygamber sevgisi aşılanıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir "Çocukları çok seven bir Peygamberin çocuklar tarafından sevilmesine vesile olan bir film"

İSTANBUL - Peygamber Efendimizin hayatındaki en önemli olaylardan hicreti bir tay ile bir devenin hikayesi üzerinden anlatan 'Tay' filminin gösterimi, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'de etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte filmi izledi.

Annesini arayan minik bir tay ile ihtiyar bir devenin Medine'ye doğru yolculukları üzerinden, Peygamber Efendimizin hayatındaki en önemli olaylardan biri olan hicretin anlatıldığı TAY filminin gösterimi Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirildi. TRT ortak yapımı olan filmin gösterimine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, filmin yapımcısı Mustafa Emre Tülün, yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 3D Animasyon türündeki film, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri ve aileleri tarafından beğeniyle izlendi. Bağcılar Belediyesi, filmi izlemeye gelen öğrencilere patlamış mısır da ikram etti. Türkiye'de 74 ilde 316 salonda vizyona giren, Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede binlerce seyirciyle buluşan 3D animasyon türündeki sinema filmiyle, okul çağındaki çocuklara peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

"Çocukları çok seven bir Peygamberin çocuklar tarafından sevilmesine vesile olan bir film"

Film gösterimi öncesinde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir "TAY filminin ilk gösterimini Bağcılar Belediyesi olarak başkanlık sahnemizde yapmış olacağız. Bundan sonraki tarihlerde de diğer sahnelerimizde gösterime girecek. Tabi bir animasyon filmi konu itibariyle de annesinden ayrılan bir tayın annesine kavuşmak adına farklı şehirlerden annesini bulmak adına yaptığı bir yolculuğu konu ediniyor. Bir tarafıyla da Peygamberimizin hicretini konu alan bir film. Çocukları çok seven bir Peygamberin çocuklar tarafından sevilmesine vesile olan bir film. Bunu çok önemsiyoruz. Bu açıdan yapımcısına, yönetmenine, emek veren herkese bir taraftan da bu eserin yapılmasına çok büyük katkı sunan TRT ailesine, TRT Çocuk ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi

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Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bağcılar'da Peygamber Efendimizin hicretini anlatan 'Tay' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Peygamber Efendimizin hicretini anlatan 'Tay' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
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