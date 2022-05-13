Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

13.05.2022 14:41

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın çıktı.

Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın çıktı. 3 kişi fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Camiyolu Caddesi üzerindeki bir plastik poşet üretim fabrikasında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikadan yoğun duman çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada içeride çalışan işçiler, kendilerini can havliyle dışarı attı. 3 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları da havadan görüntülendi.

Saffet Süzen esnaf ise olay anını anlatarak, "Aşağıdaydık. Telefon geldi bize. Biz koşarak geldik. Tam olayı bilmiyorum ben. Çok şükür son söndürüldü. Paydos saatine denk geldi. Şükür bir şey olmadı" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
Fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi Fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi FABRİKADA ÇIKAN YANGINDA 10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ FABRİKADA ÇIKAN YANGINDA 10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement