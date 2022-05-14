Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

14.05.2022 00:57
Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın çıktı.

Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Camiyolu Caddesi üzerindeki bir plastik poşet üretim fabrikasında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikadan yoğun duman çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada içeride çalışan işçiler, kendilerini can havliyle dışarı attı. 3 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları da havadan görüntülendi.

Saffet Süzen esnaf ise olay anını anlatarak, "Aşağıdaydık. Telefon geldi bize. Biz koşarak geldik. Tam olayı bilmiyorum ben. Çok şükür son söndürüldü. Paydos saatine denk geldi. Şükür bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

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Bağcılar, İtfaiye, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da plastik poşet üretim fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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