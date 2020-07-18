Bağcılar'da polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, yapılan...
Bağcılar'da polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bağcılar'da polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:47 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bağcılar'da polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, yapılan... - Son Dakika
Son Dakika 15:33 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 13:22 İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:15 Van der Wiel'i dolandırdığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut, Almanya'da tutuklandı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı 12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi 11:27 Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 11:16 Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı 10:48 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti