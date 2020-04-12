Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika

Bağcılar'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları bir araçta ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Polis ekipleri sürücü hakkında yasal işlem yaptı.



Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim gerçekleştirdi. Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durduran ekipler, içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü Hüseyin K.'ye 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL