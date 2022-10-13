Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı

13.10.2022 14:45

İstanbul Bağcılar'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları Ukrayna uyruklunun aracını durdurup 1500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları Ukrayna uyruklunun aracını durdurup 1500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna uyruklu V.A'nın, 7 Ekim'de Güneşli Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede V.A'nın otomobilini durduran 3 şüphelinin hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle aracında arama yaptıkları, içerisinde 1500 avro bulunan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi.

V.A'nın otomobilindeki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, zanlıların İran uyruklu Mohsen R. (41), Farhat K. (41) ve Karım B. (63) olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında V.A'nın 1500 avrosunun bulunduğu çantaya el konuldu.

Daha önce Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis olarak tanıtıp 2 ayrı yağma olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Bağcılar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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