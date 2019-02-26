Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Polisi Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı

Bağcılar'da Polisi Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı

1 saat önce

Bağcılar, Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulunulması üzerine polis alarma geçti.

Bağcılar'da Polisi Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı, System.String[]
Bağcılar, Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulunulması üzerine polis alarma geçti. Metro istasyonunda yapılan incelmede asılsız ihbarda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi saat 21.45 sıralarından Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bir bombanın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri metro istasyonunda aramalar yapmaya başladı. İhbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Kişi Bağcılar İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Metro istasyonundaki önlem kaldırılarak normale dönerken İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Polis, Mahmutbey, Bağcılar, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu

Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Polisi Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]