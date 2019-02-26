Bağcılar'da Polisi Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı
1 saat önce
Bağcılar, Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulunulması üzerine polis alarma geçti.
Bağcılar
, Mahmutbey
Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulunulması üzerine polis alarma geçti. Metro istasyonunda yapılan incelmede asılsız ihbarda bulunan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir kişi saat 21.45 sıralarından Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bir bombanın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis
ekipleri metro istasyonunda aramalar yapmaya başladı. İhbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Kişi Bağcılar İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Metro istasyonundaki önlem kaldırılarak normale dönerken İstanbul
Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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