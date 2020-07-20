Bağcılar'da polisin şehit olduğu olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da polisin şehit olduğu olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

BAĞCILAR'da polis Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi ve bir polisin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

BAĞCILAR'da polis Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi ve bir polisin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'daki saldırıya ilişkin 3'ü yaşı küçük olmak üzere 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Serdar B. (19) işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, olay günü uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Serdar B.'nin ifadesinde, arkadaşıyla gezerken bir aracın yanlarına yaklaştığını, söz konusu kişiyi hasmının adamlarına benzettiğini iddia ederek "Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım" dediği öğrenildi. Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B'nin de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTIBağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokakta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açmıştı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybederken, polis memuru Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19), O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.


- İstanbul
Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da polisin şehit olduğu olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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