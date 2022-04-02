Bağcılar'da radyocular vatandaşları sahura kaldırdı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi'nin Ramazan nostaljisini yaşattığı ve bu yıl ikincisi yapılan "Sahur Devriyesi"nin açılışına katılan radyocu Beyza Koç ile Ersin Koçbuğ, davullar eşliğinde meddahlarla maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı. Vatandaşlarla sohbet eden iki radyocu onlara sıcak pide de ikram etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen ve eski Ramazanlar tadında yaşanan "Sahur Devriyesi"nin bu sene ikincisi düzenlendi. Her gece tanınmış radyocuların ağırlandığı programın ilk konukları Radyo Alaturka'dan Beyza Koç ile İstanbul'un Sesi Radyosu'ndan Bay Damar lakaplı Ersin Koçbuğ oldu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte iki radyocu, saat 03.30'da meddah ve davulcularla beraber mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Koç ile Koçbuğ davul çalan meddahlarla birlikte maniler de söyledi. Kendilerine balkonlardan el sallayan Bağcılarlılarla sohbet eden radyocular, sepetlerini salanlara sıcak pide ikram etti. Ekip içinde yer alan İbiş ve Memiş isimli karakterler de yaptıkları gösterilerle geceye renk kattı.

"BİZ OLMAYI, KOMŞULUĞU HİSSETTİK"

İnternet üzerinden canlı yayınlanan Sahur Devriyesi'ne dünyanın dört bir yanından da mesajlar yağdı. Çok farklı bir Ramazan gecesi geçirdiklerini söyleyen Koç, "Teknoloji çağındayız ama biz bu vakitte sokaklarda eski Ramazanların huzurunu yaşıyoruz. Bu gece burada biz olmayı, komşuluğu, mahalle kültürünü bir daha hissetmiş olduk. Başta Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı olmak üzere bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Muhteşem bir sahur olduğunu dile getiren Koçbuğ ise "Ramazan'ı insanlara bu şekilde yaşatmak çok güzel bir duygu. Büyük bir proje. İnşallah yıllarca sürer" diye konuştu.

Çok beğenilen "Sahur Devriyesi-2" her gece ünlü isimler ve zengin içeriğiyle farklı bir mahallede devam edecek