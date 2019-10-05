Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da rüzgar ağaç devrildi
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Bağcılar'da rüzgar ağaç devrildi

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Bağcılar'da ağaçlar devrildi.

Bağcılar'da rüzgar ağaç devrildi, System.String[]

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Bağcılar'da ağaçlar devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu.
İstanbul'da gece saatlerinde itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Bağcılar'da yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağacın bir dalı kaldırıma devrildi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ağaç altlarına sığınarak, bazı vatandaşlar ise koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırma devrilen ağaç dalını itfaiye ekipleri keserek yol kenarına kaldırdı.

Görüntü Dökümü
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-Yağmurdan genel ve detay görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Ağaçtan ve itfaiye ekiplerinden görüntü
- Eminönü alt geçit ve çevresinden görüntü
-Diğer detaylar


- İstanbul
İstanbul, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:02 Kaynak: DHA
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