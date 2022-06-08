İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelinin V.K. (17) olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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