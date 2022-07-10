Bağcılar'da sağanak nedeniyle şantiyedeki 15 iş aracı su altında kaldı - Son Dakika
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Bağcılar'da sağanak nedeniyle şantiyedeki 15 iş aracı su altında kaldı

10.07.2022 18:21

Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle bir şantiye alanındaki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle bir şantiye alanındaki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan şantiye alanı, gece boyunca kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle su ile doldu. Şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Yardım almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi yetkililerine haber veren araç sahipleri ve şantiye çalışanları, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etme çalışması başlattı.

Araç sahiplerinden Adem Aksakal, sular çekilmeden araçların çıkarılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Aksakal, araçları sudan çıkardıktan sonra tamir etmeleri gerektiğini, bunun da kendileri için ağır bir maliyet anlamına geldiğini ifade etti.

Şantiye alanındaki suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da sağanak nedeniyle şantiyedeki 15 iş aracı su altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da sağanak nedeniyle şantiyedeki 15 iş aracı su altında kaldı - Son Dakika
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