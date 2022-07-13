Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor - Son Dakika
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Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor

13.07.2022 15:12

Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan şantiye alanı, 10 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak nedeniyle su ile doldu. Şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Şantiye alanındaki suyu tahliye eden firma çalışanları, çamura saplanan araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Paletli iş makinelerince kurtarılan kamyonlar, çekici araçlarla tamircilere götürüldü.

Ağır hasarlı araçların sahipleri, zararlarının karşılanmasını beklediklerini dile getirdi.

YORUMLAR
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Bağcılar'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su bastı Bağcılar'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su bastı Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor
Kaynak: AA

Bağlar Mahallesi, Bağcılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor - Son Dakika
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