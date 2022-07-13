Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan şantiye alanı, 10 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak nedeniyle su ile doldu. Şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Bağcılar 'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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