Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin bulunduğu şantiye alanındaki su, tahliye pompasıyla boşaltılıyor. Tahliye çalışmasıyla şantiyedeki su miktarının azalmaya başladığı görüldü.
Tahliye devam ederken araç sahipleri de alana yakın yerde çalışmayı izlediler.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika