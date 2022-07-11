Bağcılar 'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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