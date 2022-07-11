Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

11.07.2022 18:20

Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin bulunduğu şantiye alanındaki su, tahliye pompasıyla boşaltılıyor. Tahliye çalışmasıyla şantiyedeki su miktarının azalmaya başladığı görüldü.

Tahliye devam ederken araç sahipleri de alana yakın yerde çalışmayı izlediler.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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