Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da sahte alkol operasyonu
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Bağcılar'da sahte alkol operasyonu

14 dakika önce

Bağcılar'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.

Bağcılar'da sahte alkol operasyonu, System.String[]

Bağcılar'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Deponun hemen karşısında okul bulunuyor.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu bilgisini alan ekipler depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan bir depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, deponun bulunduğu yerin hemen karşısında okul da bulunuyor.

Görüntü Dökümü:
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-Baskın yapılan depo
-Depoda bidonlardaki metil alkol
-Ekiplerin aramaları
-Muhabir Anonsu(Ümit Uzun)
-Operasyondan detaylar


- İstanbul
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:38 Kaynak: DHA
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