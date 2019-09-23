Bağcılar'da sahte içki operasyonu (1)
53 dakika önce
BAĞCILAR'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar
'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu belirleyen polis ekipleri, depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis
ekipleri Mahmutbey
Mahallesi Aydın
Sokak'ta bulunan depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.
- İstanbul
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