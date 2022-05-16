BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU

16.05.2022 12:36

BAĞCILAR'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir iş yerine baskın düzenledi.

BAĞCILAR'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda parfüm şişesi ile sahte güneş kremleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Polis ekipleri perşembe saat 16.00 sıralarında iş yerine baskın düzenledi. İş yeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi.

Sahte parfüm imalatı yaptığı iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Ş.D., serbest bırakıldı.

BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU
BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU
BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU
BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU

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Kaynak: DHA

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