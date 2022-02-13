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Son dakika haberleri | Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

13.02.2022 21:19

Son dakika haberi: Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada Yanyana bulunan işyerleri çalışanları arasında satırlı sopalı park yeri kavgası Gözaltına alınan 16 çalışan, adli makamlarca serbest bırakıldı Bağcılar'da yanyana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı...

Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

Yanyana bulunan işyerleri çalışanları arasında satırlı sopalı park yeri kavgası

Gözaltına alınan 16 çalışan, adli makamlarca serbest bırakıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da yanyana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada şans eseri yaralanan olmazken, gözaltına alınan 16 kişi, adli makamlarca serbest bırakılırken, kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yanyana bulunan iki işyeri çalışanları arasında park yeri kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, iki işyerinde çalışan toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan satırı çöp konteynırının içinde buldu. Emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri | Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

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Bağcılar, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bağcılar'da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada - Son Dakika


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