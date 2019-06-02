Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı

52 dakika önce

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı Bağcılarda yaşanan dehşet anları kameradaİSTANBUL - Bağcılar'da park tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
Bağcılarda yaşanan dehşet anları kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da park tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Perşembe akşamı Bağcılar Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre olayın yaşandığı sokağın bir sokak ilerisinde esnaf olan bir kişi aracını bir kebapçı dükkanının önüne park etmek istedi. Bu sırada kebapçı da çalışanlar şahsa aracını buraya çekmemesini söyledi ve aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken aracını park etmek isteyen şahsın yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü. Yaşanan kavgada kebapçı dükkanına taşlarla saldıran şahıslar dükkanını içerini savaş alanına çevirdi. Bu sırada kebapçıda bulunanlar da gruba silahlarla karşılık verdi.
Açılan ateş sonucu dükkana saldıran şahıslardan Mehmet B. ve Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan bu olay sonrasına olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa kimseyi sokmazken yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Bağcılar'da dehşet dolu anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dükkanın önünde kavga eden şahıslar ellerinene geçirirse dükkana atmaya ve camlarını kırmaya başlıyor. Bu sırada silah sesleri yükselmeye başlıyor ve bir şahsın yerde düştüğü görülüyor. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 3 zanlıyı göz altına alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]