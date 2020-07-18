BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Bağcılar'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldıBağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada, şüpheliler tarafından açılan ateş...

Bağcılar'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Gökteke ve Yunus Nacar yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Erkan Gökteke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Bağcılar'da bulunan evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI - Son Dakika
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