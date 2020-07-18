Bağcılar'da şehit olan polisin sokağına Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika

Bağcılar'da şehit olan polisin sokağına Türk Bayrağı asıldı
BAĞCILAR'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldıBağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada şüpheliler tarafından açılan ateş...
BAĞCILAR'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Gökteke ve Yunus Nacar yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Erkan Gökteke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Bağcılar'da bulunan evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:14 Kaynak: DHA
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